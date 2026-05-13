Ladri in un bar a Capaccio Paestum. Rompono una finestra e rubano denaro dalla cassa
Ladri in azione a Capaccio Paestum ai danni di un bar in località Laura. Gli ignoti, dopo aver forzato la finestra del bagno, sono riusciti ad entrare e a mettere a segno il colpo.
Hanno rubato circa 300 euro in contanti nel registratore di cassa oltre a cibo e bibite presenti nell’attività commerciale.
Amara la scoperta del titolare che non ha potuto fare altro che sporgere denuncia ai Carabinieri della locale Stazione. Toccherà ai militari dell’Arma fare luce sull’accaduto dopo i rilievi nel locale.
Intanto i residenti della zona si dicono allarmati ed esasperati per i ripetuti episodi di furto.