Ladri in azione nella serata di ieri a Villa d’Agri.

Sarebbero almeno 3 gli episodi che sono stati registrati nelle abitazioni della cittadina tra via Alcide De Gasperi e via Pedali le Grotte ed ulteriori tentativi si sarebbero verificati anche nella vicina Tramutola, in via Matinelle.

Gli ignoti si sarebbero introdotti nelle abitazioni riuscendo a portare via solo qualche bene di poco valore, tuttavia resta lo spavento tra i cittadini.

“La violazione di domicilio con la presenza di malviventi che agiscono quasi indisturbati all’interno delle residenze abitative mette tutti in condizioni di stare in allerta” ha affermato il sindaco Marco Zipparri.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri della locale Stazione che tenteranno di dare un volto ai responsabili. L’invito del primo cittadino è di segnalare qualsiasi informazione utile alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale o più rapidamente contattare il 112 o il numero telefonico 0975/354040.