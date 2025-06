Ancora furti ai danni di abitazioni sul territorio cilentano, nonostante il recente grave episodio che ha scosso la comunità di Centola dopo l’uccisione di un albanese che si era introdotto nella casa di un imprenditore insieme ad altri due complici.

Questa notte i soliti ignoti hanno agito a Castellabate all’interno dell’abitazione di Gianfranco Valiante, ex sindaco di Baronissi.

A denunciare su Fb quanto accaduto è stato lo stesso proprietario dell’immobile.

“Ladri in casa mentre dormi. E stanotte è toccato anche a noi – scrive -. Pensavamo fosse una dimora tranquilla e non appetibile, ma non è così. Nottetempo si sono introdotti all’interno della nostra casa a mare a Castellabate e addirittura hanno rovistato in un cassettone in camera da letto mentre dormivamo. Hanno trafugato pochi spiccioli, documenti e chiavi. Una storia italiana come tante. Il nostro sistema è ormai inerme e gli italiani rassegnati. Domani è un altro giorno“.

Sul furto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri.