I furti in abitazione continuano a preoccupare anche nella Val d’Agri dove nelle scorse sere si è verificato un episodio preoccupante all’interno di un’abitazione di Villa d’Agri di Marsicovetere.

Due ladri sono riusciti ad entrare nell’appartamento mentre il proprietario era seduto sul divano.

L’uomo si è trovato faccia a faccia con i due ignoti ed è riuscito a metterli in fuga. I due si sono precipitati fuori utilizzando il balcone per scappare.

Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri mentre la cittadinanza ritorna in allerta per il preoccupante e diffuso fenomeno che, dopo un periodo di pausa, ha ripreso ad agitare i residenti del posto.

Il sindaco Marco Zipparri, intanto, fa sapere che il Comune ha candidato un potenziamento degli impianti di videosorveglianza sul territorio.