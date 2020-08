Ladri in azione sulla spiaggia ad Eboli. Turisti tedeschi derubati della borsa

Ladri in azione ieri sulla spiaggia di Campolongo ad Eboli. Ignoti, infatti, hanno rubato una borsa lungo l’arenile gestito da Legambiente.

Vittima del furto una famiglia di turisti tedeschi in vacanza in un camping di Paestum.

Approfittando di un momento di distrazione, come riporta “La Città di Salerno“, i ladri sono riusciti a portare via la borsa in cui vi erano due telefonini, 150 euro e i documenti.

Sul posto sono stati allertati i Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia per tentare di risalire ai responsabili.

– Chiara Di Miele –