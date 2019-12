Ladri in azione nel Potentino. Svaligiano una casa mentre il proprietario si trova al funerale del padre

Ladri in azione nel Potentino e, nello specifico, ad Avigliano.

Ignoti sono entrati nelle ultime settimane in diverse contrade del comune seminando il panico tra i cittadini.

In un caso, i ladri sarebbero entrati in un’abitazione mentre il proprietario si trovava ai funerali del padre. Durante la triste circostanza, il telefonino dell’uomo ha segnalato l’attivazione dei sensori di movimento delle telecamere presenti in casa.

La banda è riuscita a portare via diversi oggetti di valore.

Secondo le testimonianze, si tratterebbe di quattro uomini a bordo di un’Audi A4 grigia e con un marcato accento campano.

Nelle scorse settimane, inoltre, un professionista del posto sarebbe stato minacciato con un coltello da un uomo entrato in casa con il volto coperto.

Sull’accaduto indagano le Forze dell’Ordine.

– Claudia Monaco –