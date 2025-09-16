Furto di auto a Salerno nella Zona Industriale.

Da una concessionaria sono stati portati via cinque suv Hyundai Tucson.

La banda, stando a quanto ricostruito, avrebbe agito in pochi minuti forzando l’ingresso con un flex.

Amara scoperta da parte di una dipendente che ha poi dato l’allarme. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini del caso.

Grazie al segnale GPS, tre dei veicoli sono stati ritrovati a Bellizzi, Pontecagnano e Sarno.