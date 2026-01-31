Continuano i furti ai danni delle attività commerciali di Salerno.

Ad essere preso di mira è stato un salone di bellezza a Mariconda. Ignoti, dopo aver forzato la saracinesca e la porta d’ingresso, hanno portato via attrezzi da lavoro e pochi contanti presenti nella cassa.

Dopo la scoperta, sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia che hanno dato il via alle indagini del caso per dare un volto ai responsabili.

Tanta la rabbia del proprietario che in un post sulla sua pagina Facebook sottolinea che questo è il secondo furto in dieci giorni.

