Nuovo colpo in un bar tabacchi a Montecorvino Rovella.

Nella notte tra martedì e mercoledì la banda dell’Audi è tornata in azione. I malviventi, muniti di arnesi da scasso, si sono introdotti nell’esercizio commerciale di via Fratelli Rosselli e in pochi minuti hanno portato via stecche di sigarette, gratta e vinci, contanti.

Il bottino ammonterebbe a circa 20mila euro.

Indagini delle Forze dell’Ordine in corso, supportate anche grazie alle immagini di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili all’identificazione dei responsabili.