Ladri in azione all’ospedale di Battipaglia. Portati via alimenti dalla mensa, indagano i Carabinieri

Ladri in azione all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. Ignoti, infatti, si sono introdotti nel dispensario del presidio ospedaliero e, come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno“, sono riusciti a portare via numerose derrate alimentari conservate per la preparazione dei pasti da distribuire ai pazienti ricoverati.

Il valore del bottino alimentare ammonta a qualche migliaio di euro e sembrerebbe che per i ladri intrufolarsi nella mensa dell’ospedale battipagliese sia stato particolarmente facile dato che non è più presente da tempo il presidio di polizia e la guardia giurata posta all’ingresso non riesce a tenere sotto controllo l’intera struttura.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, guidati dal Tenente Maddalena, che hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’ospedale per cercare di dare un’identità a chi ha commesso il furto.

– Chiara Di Miele –