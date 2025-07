Ladri in azione nel campo sportivo “Volpe” in Via Allende a Salerno.

I soliti ignoti si sono intrufolati negli uffici e negli spogliatoi mettendo a soqquadro gli ambienti. Portati via 2 televisori, un defibrillatore ed un condizionatore.

Presenti sul posto gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Salerno per avviare le indagini del caso.