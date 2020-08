Ladri in azione ad Auletta. Rubati oggetti in oro da un’abitazione

Ladri in azione ad Auletta nella serata di ieri. Intorno alle 21 i soliti ignoti sono riusciti ad entrare all’interno di un’abitazione in contrada Pietragrossa.

Al momento del colpo i proprietari erano assenti. I malintenzionati hanno agito, indisturbati, in pochissimi minuti, prima del rientro del padrone di casa. Hanno portato via oggetti in oro e poi sono fuggiti senza lasciar traccia.

Al ritorno a casa l’amara scoperta e l’allarme ai Carabinieri che indagano su quanto accaduto.

Sempre ad Auletta, in località Massavetere, pochi giorni fa i ladri sono riusciti a rubare in due abitazioni e hanno tentato un furto in una terza casa dalla quale sono stati messi in fuga dai proprietari.

– Chiara Di Miele –