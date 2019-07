Ladri in azione ad Atena Lucana. Sfondano una parete per rubare in un bar tabacchi in via Nazionale

Ladri in azione nella notte ad Atena Lucana dove, nella centralissima frazione Scalo, è stato preso di mira un bar tabacchi in via Nazionale.

Ignoti, praticando un foro di ingresso attraverso un muro che accede nel bagno, sono riusciti ad introdursi all’interno dell’attività commerciale. Una volta dentro hanno portato via tabacchi e del denaro che era contenuto nel registratore di cassa, oltre ad alcuni dolciumi in vendita nel bar.

A fare l’amara scoperta sono stati i titolari che hanno allertato i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, giunti sul posto per effettuare i rilievi del caso.

Le indagini dei militari dell’Arma serviranno ora a dare un volto ai malfattori, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza poste nelle vicinanze del bar.

– Chiara Di Miele –