Ladri in azione ad Atena Lucana Scalo. Prese di mira due abitazioni, rubati oggetti in oro

Ladri in azione questa sera ad Atena Lucana Scalo. Ad essere prese di mira sono state due abitazioni poco distanti dalla chiesa di San Michele, nel pieno centro della popolosa frazione.

I soliti ignoti sono riusciti ad introdursi in entrambe le case dal retro, dopo aver forzato i balconi e, una volta dentro, hanno aperto la cassaforte e portato via oggetti in oro e altri preziosi che si trovavano custoditi in casa.

Ad accorgersi del furto sono stati gli stessi proprietari al loro rientro.

Sembrerebbe che i ladri, forse in quattro, siano fuggiti a bordo di un’Audi di colore scuro.

Su quanto accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –