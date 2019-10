Ladri in azione. Abbandonano a Teggiano auto rubata e per fuggire ne rubano un’altra ad Atena Lucana

Ladri in azione nella notte ad Atena Lucana, dove una banda di ignoti è riuscita a rubare una Fiat Punto nella frazione Scalo, in via Limite.

Oltre all’auto sono stati portati via anche degli attrezzi agricoli da un deposito di un’abitazione.

I ladri avrebbero raggiunto il Vallo di Diano a bordo di una Lancia Musa rubata a Montecorvino Pugliano e che hanno abbandonato nel territorio comunale di Teggiano. Il veicolo rubato è stato ritrovato nella notte dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina, diretti dal Capitano Davide Acquaviva.

Potrebbe essere stata la stessa banda ad aver messo in atto altri due tentativi di furto ai danni di un’azienda di materiale elettrico di Atena Lucana e a Teggiano. Sarebbero quattro le persone riprese dal sistema di videosorveglianza dell’azienda in cui, fortunatamente, grazie all’allarme antifurto i ladri non sono riusciti a mettere a segno il colpo.

Su quanto accaduto indagano i militari dell’Arma per risalire agli autori del reato.

– Chiara Di Miele –