Ladri in azione a Vietri di Potenza. Portati via oro e denaro da due appartamenti

Ladri in azione oggi a Vietri di Potenza, in pieno centro abitato a pochi passi dalla chiesa di San Giuseppe, in via Santa Lucia.

I topi d’appartamento sono riusciti ad entrare in una palazzina di tre piani e hanno portato via oggetti preziosi e qualche centinaio di euro in contanti. Due gli appartamenti oggetti di furto.

Il tutto è successo in pieno giorno, quasi certamente tra le ore 12 e le 14. I ladri sarebbero entrati all’interno attraverso la porta principale che è stata ritrovata aperta seppur senza visibili segni di forzatura.

Una volta dentro, i ladri sono saliti al primo piano e poi al secondo ed entrati negli appartamenti, al momento senza proprietari perché al lavoro. Ed è stato proprio uno dei proprietari a fare rientro e ad accorgersi di aver subito un furto. Al piano terra un’anziana non si è accorta di nulla.

I ladri sarebbero passati proprio a pochi passi da lei per salire ai piani superiori. Una volta dentro hanno messo diverse stanze a soqquadro. Il bottino nei due appartamenti è di qualche centinaio di euro in contanti e oggetti in oro che erano effetti personali e ricordi dell’anziana donna.

Tutto è successo in una zona abbastanza abitata dove passare inosservati è alquanto difficile.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale Stazione per i rilievi del caso.

Incredulità tra gli abitanti dell’area per l’accaduto.

-Claudio Buono-