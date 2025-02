Ladri a Teggiano in un’abitazione. Il furto è stato messo a segno nella serata di ieri quando gli ignoti sono riusciti ad introdursi in una casa nei pressi della frazione di Prato Perillo.

I proprietari erano assenti e così la banda ha agito indisturbata riuscendo a rubare oggetti preziosi e denaro per poi fuggire senza lasciar traccia.

Spiacevole scoperta per i padroni di casa ai quali non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia ai Carabinieri della locale Stazione che dovranno fare luce sulla vicenda e indagare per risalire ai responsabili.

Il bottino portato via ammonterebbe a circa 15mila euro.

Altri due furti si sono verificati questa sera, tra le 19 e le 20.30, in un appartamento all’interno di uno stabile e in un’abitazione sempre in zona Prato Perillo. Nel primo caso i proprietari si trovavano al piano inferiore della palazzina e non si sono accorti di quanto stava accadendo in casa. Una volta rientrati hanno trovato le stanze a soqquadro e una finestra forzata per poter entrare. Hanno allertato i militari dell’Arma che sono giunti sul posto per i rilievi del caso. Il bottino è da quantificare.

Nel secondo caso i ladri sono entrati forzando gli infissi e dopo aver messo a soqquadro le camere da letto sono fuggiti rubando oggetti di poco valore.

Nella serata di venerdì si erano già consumati altri due furti in altrettante abitazioni.