Ladri in azione a Sassano. Colpo in un’azienda casearia, rubata la cassaforte

Ladri in azione nella notte a Sassano in via Cavarelli dove è stata presa di mira un’azienda casearia.

Ignoti sono riusciti a fare irruzione all’interno della nota attività imprenditoriale della zona e a portar via la cassaforte.

I ladri hanno inizialmente rubato anche un furgone, che successivamente è stato ritrovato.

Il titolare, dopo aver scoperto quanto accaduto durante la notte, ha allertato i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno avviato tutte le indagini del caso per risalire ai responsabili.

Da quantificare l’ammontare del bottino trafugato.

– redazione –