Ladri in azione a Padula Scalo. Portato via un SUV
Ladri in azione, questa mattina, in Via Voltacammino a Padula Scalo.
Ignoti sono entrati in un’abitazione e agendo indisturbati hanno portato via una Toyota Rav di colore grigio.
I due responsabili si sono poi allontanati facendo perdere le loro tracce.
Amara scoperta per i proprietari che hanno potuto solo denunciare l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di Buonabitacolo che hanno avviato le indagini del caso.
Il veicolo è targato DC904WX. In caso di avvistamento è possibile contattare il 112.
