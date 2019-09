Ladri in azione a Padula Scalo. Portati via un furgone, pneumatici e vari attrezzi agricoli

Torna l’allarme furti nel Vallo di Diano e, in particolare, nel territorio di Padula. Ignoti, nei giorni scorsi, hanno messo a segno due colpi in contrada Fontanelle nella frazione Scalo.

Nel primo caso, si sono introdotti in un’officina specializzata in vendita e riparazioni di pneumatici. I ladri hanno agito indisturbati e hanno portato via un furgone carico di gomme facendo perdere le loro tracce. Il colpo avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.

La notte successiva, sempre nella stessa zona, i ladri sono entrati in un’abitazione da cui hanno portato via diversi attrezzi agricoli.

Diversi sarebbero stati, inoltre, i tentativi di furto che fortunatamente sono falliti. La scorsa settimana, invece, in un’abitazione di via Voltacammino ignoti hanno portato via un consistente quantitativo di salumi e formaggi oltre a diversi attrezzi agricoli.

Resta la paura per l’accaduto e la preoccupazione tra i cittadini che, ancora una volta, si trovano ad affrontare il triste fenomeno dei furti.

Sull’accaduto indagano le Forze dell’Ordine.

– Claudia Monaco –