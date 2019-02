Ladri in azione a Buccino. Presa di mira un’abitazione di campagna, rubati elettrodomestici

Continuano i furti a Buccino dove nella notte è stata colpita un’abitazione in campagna, in Contrada Iannicastro.

I ladri si sono introdotti in casa dalla parte posteriore che non dà sulla strada, forzando una finestra del bagno. Una volta entrati hanno messo a soqquadro l’abitazione, rompendo alcuni mobili e tagliando un quadro, hanno poi prelevato un asciugacapelli, una bilancia elettrica, una piccola friggitrice e alcuni utensili per la casa.

Al momento del furto nell’abitazione non vi erano persone e neppure i vicini hanno notato strani movimenti. I ladri hanno, dunque, potuto agire indisturbati, per poi scappare a piedi, con la refurtiva, attraverso la campagna.

I proprietari dell’abitazione hanno scoperto il furto solo nella mattinata, quando si sono recati sul posto. Successivamente hanno sporto denuncia ai Carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto.

– Serena Picciuolo –