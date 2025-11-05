Ladri in azione nella giornata di ieri a Roccadaspide e ad Aquara.

Ignoti hanno agito prendendo di mira due abitazioni.

A Roccadaspide si sono introdotti in una proprietà privata situata in località Tempalta nonostante la presenza dei proprietari e da qui sono riusciti a portare via denaro e oggetti preziosi in oro.

Il tutto è accaduto in pochi istanti, senza che i padroni di casa si accorgessero dell’accaduto. I ladri sono così riusciti a scappare con il bottino, facendo perdere le proprie tracce.

Analogo episodio anche ad Aquara, dove i malintenzionati sono entrati in un appartamento per mettere a segno il furto. Nell’abitazione, però, sono stati improvvisamente sorpresi dall’anziano proprietario che spaventato per l’accaduto è stato anche intimato a far silenzio dai ladri.

Gli ignoti, anche in questo caso, sono riusciti a scappare con la refurtiva consistente in soldi e oro oltre alle armi presenti in una fuciliera blindata che è stata sradicata dalla parete.

Sugli episodi indagano i Carabinieri delle locali Stazioni, coordinati dalla Compagnia di Agropoli.