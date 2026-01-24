Furto in una tabaccheria in via Ciccotti a Potenza. I ladri sono entrati in azione nella notte tra giovedì e venerdì.

Ad agire sarebbero state tre persone che, dopo aver scassinato l’ingresso, hanno portato via sigarette dagli scaffali e biglietti “Gratta e Vinci”.

L’ammontare del bottino è ingente.

Chi ha agito è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale le cui immagini sono al vaglio degli inquirenti.

Amarezza per i titolari ai quali non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia del furto subito. Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine.