Ladri nella notte all’interno dell‘Istituto Comprensivo di Vietri di Potenza.

Ignoti sono riusciti ad entrare forzando una porta esterna, ma non hanno rubato poiché alcune aree dell’edificio sono protette da sistemi di allarme e non è stato possibile scardinare le porte di loro interesse.

L’Istituto Comprensivo è dotato di un impianto di videosorveglianza che potrà supportare le indagini. Inoltre, anche le telecamere presenti nelle immediate vicinanze dell’edificio scolastico e in altre aree del paese forniranno un valido contributo per risalire agli autori del tentato furto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le indagini.

Anche il sindaco Christian Giordano si è recato a scuola, appresa la notizia, per manifestare solidarietà al Dirigente scolastico e ai docenti.