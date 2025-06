Ladri di profumi in un negozio di articoli per l’estetica a Salerno. E’ accaduto ieri pomeriggio ai danni di un’attività commerciale in Corso Vittorio Emanuele.

Due giovani sono entrati e con estrema rapidità hanno rubato da un bancone diversi flaconi di profumo per poi darsi precipitosamente alla fuga.

La commessa, accortasi subito dell’accaduto, ha tentato invano di inseguirli. Il furto e i due responsabili sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza interna.

I titolari, attraverso i social network, hanno denunciato l’episodio lamentando il fatto che questa settimana abbiano già subito tre furti di questo genere.