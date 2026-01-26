Ladri d’auto a Salerno portano via una Fiat 500 dal quartiere Matierno
Furto di auto a Salerno dove intorno alle 5 di questa mattina è stata rubata una Fiat 500 parcheggiata nel quartiere Matierno.
L’auto, di colore nero, è targata FX499AK.
A fare l’amara scoperta è stata la proprietaria che si è affidata ai social per chiedere aiuto a chiunque dovesse avvistare la 500. “Se qualcuno la trovasse mi contatti al 3203850531” scrive la vittima del furto.
Sabato notte una Fiat Panda era stata portata via dai ladri tra via Ligea e il Porto di Salerno.