Doppio furto di tabacchi nella notte ad Agropoli e a Capaccio.

Ad Agropoli gli ignoti, giunti a bordo di un’Audi Rs6, hanno agito in località Marrota, prendendo di mira il distributore automatico di sigarette: lo hanno forzato e sono scappati con tutti i pacchetti.

Sempre la stessa auto con a bordo i malintenzionati si è poi spostata a Capaccio lungo la Strada Statale dove è stato messo a segno un altro furto di tabacchi e Gratta e Vinci.

Gli ignoti hanno forzato la saracinesca dell’attività commerciale e una volta dentro hanno fatto razzia dei prodotti di loro interesse. La banda si è poi data alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli i quali stanno raccogliendo indizi utili per risalire ai colpevoli. Al vaglio anche le telecamere di videsorveglianza presenti in zona.