Ladri in azione a Salerno ai danni di una villetta a Pastena e in un negozio di parrucchiere.

Nel primo caso gli ignoti hanno agito martedì sera mentre i proprietari erano fuori. Sono riusciti a portar via denaro e preziosi per un valore di circa 60mila euro e poi si sono dati alla fuga.

Sul posto sono successivamente intervenuti i poliziotti della Questura allertati dalle vittime del furto. Al via le indagini per risalire alla banda.

Ieri mattina, invece,i ladri hanno sfondato una vetrina di un salone di parrucchiere in via Parmenide a Mercatello. Una volta dentro hanno rubato 50 euro e un tablet.

Uno dei ladri si sarebbe ferito con i pezzi di vetro dell’ingresso e avrebbe lasciato delle tracce di sangue. Amara scoperta per il titolare che non ha potuto fare altro che allertare le Forze dell’Ordine e sporgere denuncia.