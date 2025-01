Ladri in azione nella notte a Giungano ai danni di un distributore di carburanti situato lungo la SP 137.

Una banda ha agito prendendo di mira la cassa automatica adibita per il pagamento, l’hanno sradicata con l’auto per poi trascinarla via.

Ingenti i danni causati all’attività, mentre è da quantificare l’ammontare riuscito a portare via.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli che hanno messo in sicurezza l’area e i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, agli ordini del Capitano Giuseppe Colella, i quali hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto.