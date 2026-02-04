Ancora episodi di furti mettono in allarme i cittadini della provincia di Salerno. I ladri sono entrati in azione ad Agropoli ai danni di un cantiere edile in via Piana delle Pere.

Di notte gli ignoti hanno agito indisturbati portando via materiale edile e attrezzature.

Ieri mattina gli operai si sono accorti dell’accaduto e hanno segnalato il furto ai titolari che hanno sporto denuncia. Indagano i Carabinieri, mentre il bottino è da quantificare.

Ieri sera, invece, un furto è stato registrato in un’abitazione in via Antonio Gramsci a Capaccio Scalo. I proprietari in quel momento erano assenti e al loro rientro hanno scoperto le camere messe a soqquadro. Sono stati rubati orologi, gioielli e denaro.

Sul posto i Carabinieri che hanno avviato le indagini del caso per risalire a chi ha agito.