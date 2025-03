Sono ore di immenso dolore a Roccadaspide per Samuel Antonio Auricchio e Luca Minella, due giovani vite spezzate venerdì notte in un tragico incidente in località Fonte.

La comunità rocchese ha partecipato all’ultimo saluto dei suoi due figli: ieri è stata la volta di Samuel, questa mattina di Luca.

Centinaia di giovani, amici, l’Amministrazione comunale con il sindaco Gabriele Iuliano, gli agenti della Polizia Municipale si sono uniti davanti alla chiesa di San Giuseppe per l’ultimo saluto.

Un silenzio carico di emozione ha accompagnato i due feretri lungo il tragitto, in un abbraccio doloroso ai genitori e ai fratelli dei due giovani.

Le cerimonie sono state officiate da don Luigi Quaglia e da don Cosimo Cerullo. L’Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino in segno di vicinanza alle famiglie colpite da questa tragedia.

“Uno stato di devastazione che in questo momento sentiamo nel cuore e nell’anima” è il commento del Sindaco Iuliano che ha offerto vicinanza alla famiglia a nome della comunità.

Palloncini bianchi, striscioni e musica, infine, hanno accompagnato i feretri dei due giovani verso il cimitero.

Nel frattempo il terzo giovane coinvolto, un 28enne, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Eboli: le sue condizioni sarebbero serie.

