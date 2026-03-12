Durerà circa due mesi, in tutta la provincia di Salerno, l’operazione contro il bracconaggio denominata “Lasciami volare” organizzata dall’Associazione Ambientalista Accademia Kronos APS – Sezione Provinciale di Salerno che vedrà impegnate le proprie guardie giurate venatorie nella repressione delle attività a danno di molte specie di uccelli sulle aree naturali montane, collinari e zone umide, particolarmente interessate dal fenomeno naturale di ripasso di tanti selvatici come anatidi e trampolieri.

La caccia consentita e disciplinata dalla legge è ormai chiusa, ma spesso ciò non ferma chi a dispetto della legge, senza alcuno scrupolo, organizza attività di bracconaggio per futili motivi ed interessi. A causa di tali attività illecite, ogni anno vengono sterminate centinaia di esemplari di uccelli anche protetti e a rischio di estinzione.

“Congiuntamente alle attività di repressione per le quali ci avvarremo se necessario anche dell’ausilio delle Forze dell’Ordine – afferma il presidente dell’Associazione AK Salerno Alfonso De Bartolomeis – condurremo anche una opportuna quanto significativa campagna informativa e di sensibilizzazione per la quale tutto è già stato programmato”.

E’ previsto il controllo di vaste aree del territorio della provincia di Salerno avvalendosi altresì di personale specializzato per l’impiego di droni, con riferimenti di raccolta segnalazioni e l’impiego di supporti tecnologici per il monitoraggio e censimento di molte specie animali, per opportunità didattica e di archiviazione storico.