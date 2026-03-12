L’Accademia Kronos avvia le attività antibracconaggio. Controlli in tutto il salernitano
Durerà circa due mesi, in tutta la provincia di Salerno, l’operazione contro il bracconaggio denominata “Lasciami volare” organizzata dall’Associazione Ambientalista Accademia Kronos APS – Sezione Provinciale di Salerno che vedrà impegnate le proprie guardie giurate venatorie nella repressione delle attività a danno di molte specie di uccelli sulle aree naturali montane, collinari e zone umide, particolarmente interessate dal fenomeno naturale di ripasso di tanti selvatici come anatidi e trampolieri.
La caccia consentita e disciplinata dalla legge è ormai chiusa, ma spesso ciò non ferma chi a dispetto della legge, senza alcuno scrupolo, organizza attività di bracconaggio per futili motivi ed interessi. A causa di tali attività illecite, ogni anno vengono sterminate centinaia di esemplari di uccelli anche protetti e a rischio di estinzione.
“Congiuntamente alle attività di repressione per le quali ci avvarremo se necessario anche dell’ausilio delle Forze dell’Ordine – afferma il presidente dell’Associazione AK Salerno Alfonso De Bartolomeis – condurremo anche una opportuna quanto significativa campagna informativa e di sensibilizzazione per la quale tutto è già stato programmato”.
E’ previsto il controllo di vaste aree del territorio della provincia di Salerno avvalendosi altresì di personale specializzato per l’impiego di droni, con riferimenti di raccolta segnalazioni e l’impiego di supporti tecnologici per il monitoraggio e censimento di molte specie animali, per opportunità didattica e di archiviazione storico.