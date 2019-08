Laboratorio per confezionare la droga nella periferia di Potenza. Due giovani arrestati

Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Potenza hanno scoperto nella periferia del capoluogo lucano un vero e proprio laboratorio messo in piedi per confezionare la droga da spacciare in un secondo momento.

Nel corso dell’operazione sono stati arrestati due giovani con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di resistenza a pubblico ufficiale.

I due sono stati condotti ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In totale i poliziotti dell’Antidroga hanno sequestrato circa 450 grammi di hashish e 480 euro in contanti.

– Chiara Di Miele –