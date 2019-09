La veracità della cucina napoletana servita in un locale dall’atmosfera Pop Mediterranea. Grazie a Pama Arredamenti, azienda di Polla specializzata negli arredamenti professionali, il “Gruppo Fresco” porta a Milano, nel suo nuovo locale, un’idea nuova, a metà strada tra un ristorante metropolitano e una trattoria napoletana.

Il locale “Fresco – trattoria pizzeria fondata nel 2050” è uno spazio di circa 500 metri quadri, allestito nel palazzo conosciuto come Casa Casati Magni, in via Dante, la strada commerciale che collega il Castello Sforzesco con il Duomo. Un locale dall’atmosfera pop mediterranea in cui ingredienti come la pasta e il pomodoro non sono solo serviti a tavola ma sono utilizzati come elementi d’arredo che strizzano l’occhio alla Pop Art di Andy Warhol. Infatti, ad attrarre subito l’attenzione è la parete ricoperta da latte di pomodori e la boiserie di rigatoni, realizzata a mano utilizzando la pasta come tessere di un mosaico.

Ad accogliere i clienti un banco in marmo nero, protetto da una parete in vetro: un vero e proprio palco dove va in scena uno show cooking tutto made in Napoli.

Un’idea del Gruppo Fresco nata dalla collaborazione con la Pama Arredamenti che ha seguito i lavori in tutte le sue fasi, occupandosi dell’intera progettazione del locale, a partire dalla ripartizione funzionale degli spazi, alla progettazione degli impianti, delle attrezzature, nonché della realizzazione e fornitura di tutti gli arredi.

Si tratta di una vera e propria galleria d’arte contemporanea dove trovano spazio istallazioni pop e giardini pensili, impreziositi dal castagno e dalla luce naturale che restituisce ai clienti l’atmosfera calda della veracità napoletana.

La collaborazione tra Pama e il Gruppo Fresco continua a raccontare un’originale espressione di ristorazione che coniuga un sistema d’accoglienza internazionale alla qualità dell’eccellenza gastronomica italiana. Un format che sarà presto esportato in Oman – a Muscat Al Mouj Marina – e in Inghilterra, con le tre aperture a Londra nei quartieri di Mayfair, Ilford ed Elephant Park, ma che è già presente a Monza, a Pompei, e a Malta, nel quartiere del divertimento di St. Julian.

– Paola Federico –