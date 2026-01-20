La terra trema nel Golfo di Policastro. Diverse scosse in mare in poche ore
Nelle prime ore di questa mattina la Sala Sismica INGV di Roma ha registrato una scossa di terremoto nel mare del Golfo di Policastro.
Alle ore 6 e 33 la terra ha tremato ad una profondità di 10 km. La scossa è stata di magnitudo 2.7.
Una seconda scossa è stata registrata alle ore 9:32 a una profondità di 11 km, con magnitudo 2.8. Una terza invece, a 14 km di profondità e con magnitudo 2.2, alle ore 9:50.
Non si registrano danni a cose o persone.