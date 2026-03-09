La stazione di Salerno Irno cambia volto. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) con l’obiettivo di rendere lo scalo ferroviario salernitano più moderno, accessibile e funzionale per i viaggiatori.

L’intervento ha riguardato in primis il fabbricato viaggiatori, completamente ristrutturato mediante il rifacimento del tetto, la realizzazione di nuovi bagni pubblici accessibili su ogni livello anche alle persone a mobilità ridotta (PMR), il rinnovo dell’illuminazione e la posa di una nuova pavimentazione. Inoltre, per migliorare la sicurezza degli spostamenti interni, è stato installato un doppio corrimano illuminato lungo la scala principale.

Importanti interventi anche sul marciapiede del primo binario, dove sono stati realizzati nuovi percorsi e mappe tattili per persone con disabilità visiva ed è stata potenziata l’illuminazione della pensilina e delle paline di stazione. Infine, il restyling ha riguardato il piazzale esterno di stazione con la realizzazione di una nuova pavimentazione, nuove balaustre, nuovo corrimano, un’illuminazione rinnovata e il rifacimento delle scale e della rampa di accesso.

Un insieme d’interventi, del valore complessivo di circa 840mila euro, che s’inseriscono in un più ampio programma di rinnovamento infrastrutturale avviato da RFI per migliorare l’esperienza di viaggio dei milioni di utenti che ogni anno transitano nelle stazioni ferroviarie italiane.