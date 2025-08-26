La Spolzino Termosanitari, con sede a Sassano, ricerca personale da inserire nel reparto logistico
La ricerca è rivolta a candidati appartenenti alle Categorie Protette (Legge 68/99).
Gli interessati possono inviare il proprio CV aggiornato, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679), all’indirizzo: info@spolzino.it
