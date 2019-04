La Società Sphera, leader nel settore di prodotti per la casa, cerca Agenti di vendita.

La risorsa selezionata verrà inserita in una realtà strutturata e in forte espansione e si occuperà di pubblicizzare i sistemi creati dalla società per migliorare la qualità della vita.

La società offre un periodo di formazione, kit di lavoro, ampio portafoglio clienti mediante database, in modo da garantire ai funzionari commerciali continuità lavorativa e reddito medio netto mensile.

L’offerta economica e la tipologia di inquadramenti fiscali saranno valutati con modalità personalizzata durante i colloqui di selezione, esistendo in azienda la possibilità di applicare varie formule, tra le quali elevata base fissa mensile (con target di riferimento), scatti di livello incentivanti e bonus premianti. La contrattualizzazione offerta può essere con o senza partita IVA e/o ENASARCO.

I candidati interessati possono inviare il curriculum a info@spheracasa.it oppure telefonare al 340/5369812.