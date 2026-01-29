La società DIPROC S.r.l., operante nel settore dell’e-commerce della sicurezza e con sede a Teggiano, cerca personale
La società DIPROC S.r.l., operante nel settore dell’e-commerce della sicurezza e titolare del sito securion.it, ricerca personale da inserire nel proprio organico.
In particolare, l’azienda è alla ricerca delle seguenti figure:
- Risorsa per l’area commerciale
- Addetto al magazzino
Le risorse selezionate saranno inserite in un contesto dinamico e strutturato, con contratto regolare e possibilità di crescita professionale.
- Sede di lavoro: Teggiano
Gli interessati sono invitati a inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email: curriculum@diprocsrl.it
