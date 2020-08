L’azienda Cardinale Group sulle pagine della Guida de “La Repubblica” dedicata alla Calabria

La Cardinale Group sulle pagine della Guida de “La Repubblica” dedicata al mare della Calabria.

All’interno della Guida, infatti, oltre ad un interessante approfondimento sulle bellezze della Calabria, è presente anche un articolo che parla della storia della nota azienda che ha sede a Teggiano.

E’ stata riportata, infatti, l’esperienza trentennale dell’azienda di Carmine Cardinale nata dal progetto Dianboiler per la produzione di scaldabagni elettrici. L’azienda vanta oggi una realtà imprenditoriale oltre i confini regionali e anche in ambito internazionale nel settore dei prodotti idrotermosanitari e della ferramenta.

“Abbiamo la mission – spiega la dirigenza sulle pagine della Guida – di essere l’azienda di distribuzione all’ingrosso più rispettata del Centro e Sud Italia. La nostra visione è quella di creare una vita quotidiana migliore per tante persone, per i clienti, ma anche per i nostri collaboratori e le persone che lavorano presso i nostri fornitori. Per la Cardinale Group mantenere una sana relazione con i clienti è vitale. Un cliente soddisfatto è la migliore strada per guadagnarne di nuovi e migliorare i propri servizi. La serietà come elemento cardine sia verso i fornitori sia verso la clientela. Facciamo fronte agli impegni presi e risolviamo problemi di piccola e grande entità che possono sorgere. Ci rivolgiamo ad aziende di grande prestigio per garantire un elevato livello qualitativo dei prodotti e del servizio”.

La Guida è nelle edicole dallo scorso 29 luglio.

– Claudia Monaco –