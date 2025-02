Grandi emozioni questa sera per la signora Antonietta di Monte San Giacomo che è stata ospite su Canale 5 di “C’è Posta per Te”, il programma del sabato sera condotto da Maria De Filippi.

Per lei una sorpresa speciale da parte della nipote Noemi, rimasta orfana della madre a soli 14 anni e cresciuta con amore dalla nonna. Per ringraziarla di quanto fatto in questi anni ha deciso di regalarle l’incontro con il suo personaggio televisivo preferito, Amadeus, accompagnato in studio dalla moglie Giovanna Civitillo.

All’apertura della busta nonna Antonietta si è emozionata vedendo il volto della nipote e ascoltando il suo messaggio per lei.

“Se sono qui è per dimostrarti quanto sei importante per me” le ha detto Noemi, prima che Maria De Filippi leggesse la lettera scritta dalla giovane per sua nonna, in cui ha ripercorso la storia della sua vita, dal fidanzamento con l’amato marito Antonio fino all’emigrazione in Svizzera, dove nacquero le figlie Rosanna e Marcella. Poi il ritorno a Monte San Giacomo e il legame con le radici. A segnare profondamente la famiglia di Antonietta la prematura scomparsa della mamma di Noemi, strappata alla vita da una malattia a soli 40 anni.

Un dolore molto forte per la ragazza, per suo fratello Antonio e per i nonni, che sono rimasti uniti grazie all’amore e al ricordo di Rosanna. “Grazie nonna del miracolo che hai fatto prendendomi in casa. Sei sempre stata la mia prima alleata e questo mi ha dato forza e autostima. Io ormai sono grande, lascia che sia io a darti quello che tu dai a me da tutta la vita” le ha scritto la nipote nella lunga e commovente lettera.

Poi la sorpresa con Amadeus e Giovanna che hanno raggiunto Antonietta per abbracciarla. “Avete avuto uno dei drammi più grandi – le ha detto il conduttore – e l’amore vi ha dato un sostegno incredibile e vi ha tenuti vicino“.

Amadeus e sua moglie hanno regalato un elefantino portafortuna alla signora Antonietta, bomboniera del loro matrimonio, e un viaggio di tre giorni con soggiorno in un hotel e SPA per rilassarsi.

L’emozionatissima nonna non ha poi esitato un secondo prima di far aprire la busta per stringere forte a sè la splendida nipote Noemi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ondanews.it (@ondanews.it_official)