“La scuola ritorni ad essere luogo d’istruzione vera e autentica”- Lettera aperta del professore Rocco Cimino

Lettera aperta del professor Rocco Cimino

È giusto e sacrosanto scandalizzarsi per lo schiaffo dato dall’insegnante all’alunno e dico con sincerità che ho provato un sentimento di dolore nel vedere quel video che mette in evidenza la fragilità del docente ma anche l’arroganza e il mancato rispetto delle regole da parte dell’alunno.

E ovviamente la stragrande maggioranza delle persone hanno biasimato l’operato del professore ma nessuno dico nessuno si scandalizza per la supponenza, la strafottenza, l’ignoranza dilagante di molti giovani, nessuno o sono solo in pochi a condannare l’uso dei telefonini in classe per copiare temi, versioni di latino, questionari, problemi di matematica, nessuno denuncia i professori che non svolgono seriamente il proprio lavoro, che leggono il giornale in classe, che costringono i propri alunni a frequentare i propri progetti ricattandoli con la promessa dei crediti, che non entrano in classe o perdono tempo nei corridoi a chiacchierare.

Nessuno si scandalizza per i voti gonfiati, per le bocciature non date, per le promozioni facili, nessuno si lamenta se l’insegnante non è preparato a svolgere degnamente il lavoro per cui viene pagato diventando complice del mancato diritto all’istruzione. Certo che il docente ha sbagliato nel dare uno schiaffo all’alunno ribelle a mettere la mascherina ma quell’alunno è figlio di una educazione sbagliata che va ricercata nella famiglia, nella società, nella scuola, in alcuni settori della chiesa che hanno deliberatamente rinunciato ad educare da molto tempo. Infatti molti genitori per rimediare alle loro mancanze, alle loro colpe, alla loro scarsa presenza nell’educazione dei figli concedono tutto coprendoli di regali costosi e permettono tutto e si scagliano con inusitata violenza verbale nei confronti di chi cerca di educarli come molti e bravi docenti che nonostante tutto svolgono con passione la loro professione.

Ci siamo dimenticati delle critiche rivolte a quei pochi, rari, docenti che assegnano compiti per casa perchè i figli non possono andare in palestra, a scuola calcio, a nuoto, a pallavolo, a basket, a musica e…tutto viene prima della scuola ovviamente, anzi la scuola e soprattutto lo studio, la cultura, l’educazione,in questa società dell’apparire vengono dopo sono cose secondarie e marginali.

Le feste, il divertimento, il cellulare ultimo modello, gli abiti firmati, il corpo scolpito, gli occhiali costosi, la macchina potente vengono prima di tutto. E lo studio serio, approfondito, l’impegno, il lavoro, il senso del dovere e del rispetto delle regole sono mal sopportati e va da sè che chi è abituato ad avere tutto senza lottare, senza sudare pretende e non accetta le regole, assumendo comportamenti irresponsabili, disubbidisce con aria di sfida.

Questa è una società malata dove i disvalori hanno travolto i valori autentici del buon vivere, è una società frantumata, disorientata, complessa dove ognuno pensa di essere il depositario della verità universale. Credo che sia arrivato il momento di prendere coscienza dei nostri sbagli come genitori, come uomini, come educatori, è ora di finirla anche con il buonismo sciocco, con i falsi moralismi, con gli psicologi e i pedagogisti da strapazzo che tanto hanno nuociuto alle nuove generazioni.

La famiglia ritorni ad essere il luogo principale dell’educazione, i genitori siano esempio di correttezza, di moralità per i propri figli. E la scuola ritorni ad essere luogo d’istruzione vera ed autentica, palestra di vita.

Il sottoscritto e tanti altri come me è figlio di un’educazione severa, a volte anche troppo e abbiamo ricevuto sberle sonore dai genitori e dai professori ma non siamo diventati nè depressi nè disadattati nè disorientati, nè problematici e non abbiamo fatto ricorso a sostanze…per vivere abbiamo sopportato con coraggio e dignità le prove che la vita ci ha posto davanti senza soccombere.

Ricija tata: “Mazzi e panelli fani li figli belli, panelli senza mazzi fani li figli pazzi”.

Credo che da questo doloroso episodio sia le famiglie sia la scuola debbano trarre il giusto insegnamento.

– Rocco Cimino –