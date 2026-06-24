La SAVING SRL – AGENTE ALLIANZ SPA di Padula ricerca 2 Impiegate/i Amministrative/i
Per ampliamento del proprio organico, la SAVING SRL – AGENTE ALLIANZ SPA DI PADULA ricerca 2 Impiegate/i Amministrative/i da inserire all’interno della struttura.
Principali mansioni:
- Gestione delle pratiche amministrative e assicurative;
- Supporto alla clientela e gestione delle comunicazioni telefoniche ed e-mail;
- Emissione e rinnovo di polizze assicurative;
- Archiviazione documentale e aggiornamento delle anagrafiche clienti;
- Attività di segreteria e supporto operativo agli intermediari assicurativi;
- Gestione incassi e adempimenti amministrativi.
Requisiti richiesti:
- Diploma di scuola superiore (preferibile indirizzo economico-amministrativo);
- Buona conoscenza degli strumenti informatici e del pacchetto Office;
- Precisione, organizzazione e capacità di lavorare in team;
- Ottime doti relazionali e orientamento al cliente;
- Costituisce titolo preferenziale una precedente esperienza nel settore assicurativo o amministrativo.
Offriamo:
- Inserimento in un ambiente professionale e dinamico;
- Formazione iniziale e aggiornamento continuo;
- Contratto commisurato all’esperienza del candidato;
- Possibilità di crescita professionale.
Sede di lavoro: Padula
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae aggiornato all’indirizzo e-mail: g.barbato@ageallianz.it .
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77 e D.Lgs. 198/2006).
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –