L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro promuove un convegno sulla revisione legale di società presso la Sala conferenze della Certosa di Padula.

Come prepararsi al meglio per la revisione del bilancio 2025: nuovi incarichi, identificazione del rischio, piano di revisione ed i nuovi controlli sulla qualità sono i temi che verranno affrontati dagli esperti martedì 11 novembre dalle ore 9 alle ore 14.

Ad aprire l’incontro sarà Nunzio Ritorto, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro. Ad introdurre sarà il dottor Lorenzo Carlucci, Country Sales Manager Open Dot Com di Buffetti, per poi passare la parola al relatore Gianluca Ponzo, Amministratore Delegato e Partner di Revi.tor Srl.

Il programma prevede di affrontare il processo di revisione legale ai sensi dei Principi di Revisione Internazionali (Isa Italia) 200, 230 e 330R, quindi gli obiettivi e la responsabilità, le procedure di revisione legale e la documentazione di revisione. Saranno affrontate le tecniche di revisione e le asserzioni sul bilancio, i nuovi incarichi di revisione legale sul bilancio al 31/12/2025. Si discuterà di etica e indipendenza del revisore ai sensi del D.Lgs. 39/2010, del codice deontologico e di quello etico. Si farà poi un approfondimento dell‘adeguatezza organizzativa e dei contatti preliminari ai sensi dei Principi di Revisione Internazionali, del calcolo dei corrispettivi per l’attività di revisione legale e della lettera d’incarico di revisione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 39/2010 e degli artt. 2409-bis e seguenti.

Altro argomento al centro dei lavori l’identificazione e la valutazione dei rischi, ai sensi dei Principi di Revisione Internazionali, dunque il rischio intrinseco, il rischio di controllo e quello residuo. Si parlerà poi della strategia e del piano di revisione, ai sensi del Principio di Revisione Internazionale, e si faranno cenni sul controllo della qualità ai sensi dei principi internazionali sul controllo della qualità ISMQ (Italia) 1 e 2 nonché del Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 220.

Il convegno è gratuito e aperto a tutti, compreso i collaboratori di studio. Consente di acquisire 5 crediti caratterizzanti la Revisione Legale sui 10 crediti obbligatori previsti, a cui si aggiungono i 10 crediti da acquisire su altre materie. I 20 crediti sono obbligatori per il mantenimento dell’iscrizione al Registro Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché sono validi per acquisire i 90 crediti triennali obbligatori per la formazione professionale continua presso l’Ordine di appartenenza.

E’ possibile iscriversi al seguente link.