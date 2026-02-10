La Regione Campania guidata dal Presidente Roberto Fico ricorda oggi le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano.

La Giunta ​Regionale ha infatti disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutte le sue sedi istituzionali.

“La tragedia delle foibe e dell’esodo forzato di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra costituisce una delle pagine più drammatiche della storia del nostro Paese. Il nostro pensiero oggi va alle migliaia di persone vittime di violenze e persecuzioni, lese nella loro dignità e private dei loro diritti” ha commentato Fico.

“Coltivare e trasmettere memoria di quanto accaduto al confine orientale del nostro Paese è doveroso per le Istituzioni e per tutta la comunità. Ed è l’impegno che ribadiamo oggi, in occasione del Giorno del ricordo” ha dichiarato Fico.