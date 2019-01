La Regione Campania presenta a Salerno “Boot Camp”, il kit per neomamme distribuito nei Punti Nascita

E’ stato presentato questa mattina, presso la Sala Scozia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, “Boot Camp”, un vero e proprio kit di addestramento per i neo genitori della Campania con consigli e suggerimenti utili per le famiglie con bambini e bambine “dentro e fuori la pancia di mamma”.

Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, l’assessore alle Pari opportunità Chiara Marciani e il Direttore Generale del Ruggi, Giuseppe Longo, hanno consegnato i primi kit ed una guida pratica per genitori al reparto di Ostetricia e Ginecologia con l’intenzione di promuovere iniziative di sostegno e indicazioni di buone prassi rivolte ai neo genitori.

Si tratta di un kit, realizzato dalla Regione Campania in collaborazione con la Società Italiana Pediatria, la Federazione Italiana medici pediatri e la Società Italiana Medicina Perinatale, che vuole aiutare nel mestiere più bello e difficile del mondo, per cui nessuno è preparato, diventare genitore, e fornire consigli utili per le neomamme e i neopapà.

“Un riferimento importante per le piccole grandi sfide da affrontare nella crescita di un figlio o di una figlia” ha dichiarato l’assessore regionale Marciani.

– Chiara Di Miele –