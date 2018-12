La Regione Campania finanzia l’escavo del porto di Agropoli per aumentare il pescaggio

Con decreto dirigenziale pubblicato sul BURC Regione Campania il 24 dicembre scorso, è stato ammesso a finanziamento il progetto di riqualificazione dell’attuale bacino del porto turistico di Agropoli, per un importo di 2.804.170 euro.

L’intervento consiste nell’operare l’escavo del bacino portuale per aumentare il pescaggio delle imbarcazioni di circa 1,5-2 metri, rispetto a quello attuale.

“Si tratta – spiegano il sindaco Adamo Coppola e l’assessore con delega al Porto e Demanio Eugenio Benevento – di un progetto che avevamo in mente da tempo e che costituisce una nota positiva per l’economia del nostro porto turistico. Un maggiore pescaggio equivarrà alla possibilità di ingresso all’interno dell’approdo di imbarcazioni di maggiori dimensioni, rispetto a quelle che hanno avuto accesso fino ad oggi. Questo significa che il nostro porto, il più grande del Cilento e tra i più importanti di quelli presenti a sud di Salerno, diventerà appetibile anche per chi, in passato, era costretto a scegliere altre mete per problemi di pescaggio dei propri natanti. Ringraziamo Franco Alfieri per l’impegno profuso a sostenere questa causa”.

E’ stata inoltre finanziata la progettazione, fino all’esecutivo, del rinnovo completo di tutta l’area portuale.

– Annamaria Lotierzo –