La Regione Campania approva il calendario scolastico 2019/2020. Si torna tra i banchi l’11 settembre

La Giunta regionale della Campania, su proposta dell’assessore all’Istruzione Lucia Fortini, ha approvato il calendario scolastico 2019/2020.

Le lezioni, per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi, avranno inizio mercoledì 11 settembre 2019 e termineranno sabato 6 giugno 2020, per un totale previsto di 204 giorni di lezione (203 giorni di lezione nel caso in cui la festività del Santo Patrono ricada in periodo di attività didattica). Nelle scuole dell’infanzia le attività educative termineranno martedì 30 giugno 2020.

Sono previste sospensioni delle attività didattiche nei giorni:

2 novembre 2019, commemorazione dei defunti;

dal 21 al 31 dicembre 2019 e dal 2 al 5 gennaio 2020, vacanze natalizie;

24 e 25 febbraio 2020, lunedì e martedì di Carnevale;

dal 9 aprile al 14 aprile 2020, vacanze pasquali;

2 maggio 2020, ponte del 1° maggio;

1° giugno 2020, ponte della festa della Repubblica.

Sono confermate le celebrazioni nei giorni:

27 gennaio, “Giorno della Memoria” in ricordo della Shoah

10 febbraio, “Giorno del Ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe;

19 marzo, “Festa della legalità” istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana.