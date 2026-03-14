La Regione Basilicata rafforza il proprio impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale e per il potenziamento delle infrastrutture culturali presenti sul territorio. L’Avviso pubblico “Programma Infrastrutture Culturali” mette a disposizione 5.163.000 euro a valere sui fondi FSC 2021-2027, con l’obiettivo di sostenere interventi di riqualificazione, adeguamento e innovazione delle infrastrutture culturali della Basilicata, migliorandone accessibilità, qualità dei servizi e capacità di attrazione.

“Con questo intervento – ha chiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Lavoro e Servizi alla comunità Francesco Cupparo – la Regione Basilicata intende rafforzare il ruolo delle infrastrutture culturali come fattore strategico per lo sviluppo dei territori. La cultura non è soltanto conservazione della memoria e delle tradizioni, ma rappresenta una leva concreta di crescita economica, di coesione sociale e di valorizzazione dell’identità delle nostre comunità. Investire nelle infrastrutture culturali significa creare spazi moderni, accessibili e innovativi, capaci di diventare luoghi di incontro, di produzione culturale e di attrazione per cittadini, giovani e visitatori“.

L’assessore ha chiarito che il programma “si inserisce in una visione più ampia di sviluppo territoriale che la Regione sta portando avanti, con particolare attenzione alle aree interne, dove la presenza di infrastrutture culturali qualificate può contribuire a rafforzare la qualità della vita, contrastare lo spopolamento e generare nuove opportunità anche in chiave turistica e occupazionale. L’obiettivo è sostenere gli enti locali nel recupero e nella valorizzazione degli spazi culturali, favorendo al tempo stesso l’introduzione di tecnologie innovative e nuovi modelli di fruizione del patrimonio culturale”.

L’avviso pubblico prevede contributi fino a 250mila euro per ciascun progetto, con copertura fino al 100% delle spese ammissibili, destinati ai Comuni e alle Province della Basilicata proprietari o titolari della disponibilità degli immobili pubblici oggetto degli interventi. Gli interventi finanziabili riguardano opere di riqualificazione e adeguamento infrastrutturale degli spazi culturali, miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità, allestimento e funzionalizzazione degli ambienti, introduzione di tecnologie digitali e innovative, acquisizione di attrezzature specialistiche per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica sul portale istituzionale della Regione Basilicata. La piattaforma sarà attiva dalle ore 8:00 dell’11 maggio 2026 fino alle ore 18:00 del 10 luglio 2026.