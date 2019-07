Fervono i preparativi per la prima edizione della Biennale Internazionale di Arte della Città di Potenza organizzata dall’Associazione Lucana Art Commission. La Biennale di Potenza è il primo esperimento del genere nella regione Basilicata e sarà allestita presso le sale del Museo Provinciale Michele La Cava in Via Lazio e presso il Museo Dinu Adamesteanu – Palazzo Loffredo, dal 5 settembre al 16 novembre 2019.

L’esposizione, che sarà presentata sabato 6 luglio alle ore 10.30 presso la sala convegni del Museo Archeologico Michele La Cava, coinvolge cinque settori specifici: pittura, scultura, fotografia, grafica e arte digitale. Senza la pretesa di competere con manifestazioni simili, la Biennale di Potenza vuole riunire artisti, pubblico e critica attorno alle più recenti tendenze ed espressioni artistiche contemporanee.

“Credo che l’opera d’arte -ha dichiarato Raimondo Andreolo, presidente dell’Associazione – riunisca in sé elementi peculiari della personalità di ogni artista. Nella sua opera, quando non è frutto di puro tecnicismo, l’artista trasmette il desiderio di comunicare le proprie caratteristiche umane, le sue esperienze, le sue emozioni. I sui sentimenti, la rabbia, l’amore, la solitudine stanno tutti lì, lo spettatore ne percepisce e ne assorbe solo una parte, quella che va a chiudere o rafforzare il suo personale puzzle dell’emotività. Questo vorremmo accadesse al visitatore della nostra esposizione e in questa direzione stiamo concentrando il nostro impegno“.

La selezione delle opere, affidata al Prof. Vincenzo Claps, è iniziata il 1°aprile scorso e si concluderà il prossimo 5 agosto. Il curatore è aiutato nel difficile compito dai professori Giovanni Scioscia, Lucio Attorre, Guido Folco e Marco Salvatore. “La scoperta di nuovi talenti – ha affermato Claps – e la loro partecipazione al fianco di artisti già affermati è l’obiettivo di questo scambio multiculturale. Così la Biennale di Potenza si propone come strumento attraverso il quale si cerca di far convergere il panorama artistico di tutti i partecipanti in un’unica grande opera“.

Alla manifestazione hanno concesso il patrocinio la Regione Basilicata, la Provincia di Potenza, il Comune di Potenza, la Direzione Generale Musei – Polo Museale Regionale della Basilicata, il Museo MIT di Torino, l’UNPLI di Basilicata (Unione Pro Loco), l’Apt Basilicata (Agenzia di Promozione Territoriale), la Fondazione Matera-Basilicata 2019 e la sede regionale della RAI.

Tutte le informazioni ed i moduli per partecipare alla selezione della Biennale sono disponibili sul sito: biennaledipotenza.it

– Paola Federico –